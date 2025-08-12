Muore a 18 anni in incidente. Era una promessa del calcio

Napoli, Barra piange Cristian: scompare a 18 anni promessa del calcio

La comunità di Barra è sconvolta per la scomparsa di Cristian Sorrentino, 18 anni, morto in un incidente stradale. Un giovane che stava vivendo il momento più bello della sua carriera calcistica: il passaggio ufficiale in prima squadra con il Centro Ester, traguardo raggiunto dopo anni di allenamenti e sacrifici.

Le società FC Barrese Ester, Centro Ester e Centro Ester Carioca lo hanno ricordato con un messaggio commosso, sottolineando la sua determinazione, il sorriso e la passione per lo sport. «Aveva appena realizzato il sogno di indossare la maglia dei grandi. Il suo esempio resterà con noi» si legge nella nota ufficiale.

Anche il liceo scientifico Silvestri, dove Cristian studiava, ha voluto omaggiarlo pubblicando una fotografia scattata dal ragazzo per un concorso scolastico, un’immagine di un tramonto che oggi assume un valore simbolico. «Troppo presto ci hai lasciati, ma hai saputo cogliere la bellezza della vita» hanno scritto preside, docenti e studenti.

Il dolore del padre è stato affidato a un breve ma intenso post su TikTok, con una foto del figlio accompagnata da una canzone di Eros Ramazzotti.

Il cordoglio non si è limitato alla cerchia familiare o scolastica: diverse realtà sportive e moltissimi cittadini hanno espresso vicinanza attraverso messaggi e post sui social, ricordando non solo le sue doti calcistiche ma anche la gentilezza e la determinazione che lo contraddistinguevano.

Barra perde un giovane campione, ma l’impronta lasciata da Cristian, dentro e fuori dal campo, resterà per sempre.