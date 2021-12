Mikele Buonocore “Speranza… il racconto della natività” alla Domus Ars di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo

“Speranza…il racconto della Natività ” è tratto da uno dei passi più famosi Bibbia,

“Il Vangelo di Luca”, ove è narrata : L’Annunciazione, il viaggio che Maria e Giuseppe hanno dovuto affrontare per mettere al mondo il Bambino Gesù, la nascita del Salvatore, l’adorazione dei Magi e la Speranza di Cristo in terra.

Lo spettacolo è scritto e musicato in lingua napoletana dal cantautore vesuviano Mikele Buonocore (direttore artistico della etichetta discografica indipendente #EVERGREEN di FUTURE ARTIST del Producer Ennio Mirra sita in Somma Vesuviana NA) e dall’attore regista Vincenzo Arena (Autore attore e regista dell’Impresa Teatrale FIRMT) che con brani inediti ed interventi teatrali : descrivono il Natale attraverso il Presepe, la Natività ed i valori della Famiglia.

Quest’anno, in occasione delle festività Natalizie si propone lo spettacolo al pubblico in forma live con il gruppo #collettivoartistico ( gruppo formato da 5 interpreti e 2 attori) sperando di esaltare la sacralità dell’evento, la particolarità della location e le caratteristiche storiche culturali e religiose della nostra madre terra.

“Speranza..il racconto della natività” chiarisce i suoi intenti a partire dal titolo stesso: recuperare ed invogliare alla speranza, ad un’attesa fiduciosa e mai illusoria corroborata dalla fede cristiana nella reviviscenza dei passi più significativi del Vangelo di Luca. “Speranza”, però, è anche sguardo all’umano, alle sue esperienze, alle miserie, ai sacrifici, alle passioni, fino a toccare alcune questioni morali ed ambientali.

Strutturalmente, è un intreccio di poesia e parole in musica che, stavolta, si arricchisce di una nuova polifonia, di una più nutrita ensemble a ricreare un’atmosfera “popolare”, di calore, di folla accorsa alla grotta di Betlemme.

Gli autori, Mikele Buonocore e Vincenzo Arena portano avanti da anni il progetto “Speranza” ritenendo di aver raggiunto, con questo gruppo nuovo di attori e cantanti, la sua forma più completa.

Il cast dello spettacolo è cosi composto:

Il Cantastorie Mikele Buonocore (Voce e Chitarra Classica)

Percussioni E Tamburi A Cornice : Gaetano Greco

Fisarmonica : Daniele Esposito

Chitarra Elettrica : Giuseppe De Falco

I Pastori – Interpreti : Il Tenore Raffaele Beneduce, Debora Sacco,Tommaso Fichele,

Angelo De Filippo in arte Cial e Gennero De Crescenzo .

Gli attori – narratori : Vincenzo Arena e Stefania Cerbone.

Il debutto è atteso alla Domus Ars il 16 Dicembre ore 19:30

nella rassegna di musica, teatro e danza “I giorni delle Calende”

(via Santa Chiara 10 c Napoli )

infoeventi@domusars.it

Per prenotare 081/3425603

Mentre il 19 dicembre ore 18/30 lo spettacolo andrà in scena nel bellissimo borgo antico di Somma Vesuviana Borgo Casamale presso la Chiesa Collegiata nella rassegna Made in Somma.

Ci saranno altre date e verranno aggiornate dai contatto FB e ISTAGRAM sotto elencati.

