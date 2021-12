63° Giornata Nazionale del Cieco, tutto pronto per lo spettacolo solidale

Riceviamo e pubblichiamo dal Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

Il Presidio Uici di Sant’Anastasia – Pomigliano e Paesi Vesuviani, in

collaborazione con Leo Club e Rotary di Pomigliano D’Arco e col patrocinio

morale del Comune di Pomigliano D’Arco, organizzano in occasione della

63esima Giornata Nazionale del Cieco, uno spettacolo presso il Teatro Gloria

dello stesso Comune che si terrà il giorno 14 dicembre alle ore 20. Lo

spettacolo, durante il quale si alterneranno momenti di musica, cabaret,

recitazione, ecc., sarà realizzato da persone non vedenti. Credere che sia

“impossibile” è un’erronea convinzione! Il nostro intento è proprio quello

di demolire certi preconcetti che vedono i disabili visivi, e le persone con

disabilità in generale, “impossibilitati” a svolgere delle attività per il

solo fatto di essere disabile.

Per chi fosse ancora convinto di questo, allora vi invitiamo, con maggior

ragione, a venire allo spettacolo. I proventi saranno devoluti alle attività

che il Presidio Uici di Sant’Anastasia realizza per i soci ciechi ed

ipovedenti.

(Fonte foto: Consigliere Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti)