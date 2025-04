Beni abbandonati e Consulta Ambiente, consiglio infuocato a Pomigliano

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Rinascita Pomigliano

Le istituzioni tutelino la legalità e la democrazia

Pomigliano d’Arco. «Con un’azione gravemente lesiva delle nostre prerogative, l’amministrazione, i consiglieri comunali di maggioranza e la segretaria comunale hanno impedito la discussione degli emendamenti che avevamo presentato al “Regolamento per l’acquisizione di beni in stato di abbandono” e per la “Consulta dell’Ambiente”.

Gli emendamenti, presentati nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale – è tutto agli atti -, sono stati bloccati con false dichiarazioni circa la loro tempistica.

Si tratta di un sopruso politico grave.

I nostri emendamenti erano finalizzati a correggere procedure inadeguate e a destinare i beni abbandonati, quando effettivamente recuperabili, alla collettività, a fini sociali, educativi e culturali, alle necessità abitative dei cittadini e a impegnare l’amministrazione a presentare un piano strutturale di breve, medio e lungo termini per l’ambiente.

Discutere i nostri emendamenti avrebbe significato evitare che la Consulta diventi l’ennesima scatola vuota e svelare l’unico vero scopo che questo Regolamento ha per l’amministrazione e la maggioranza: ovvero mettere i beni in stato di abbandono nelle mani di soggetti privati (per 99 anni rinnovabili, una barzelletta) con procedure forzose e a rischio di illegittimità.

È stato violato in modo gravissimo un nostro diritto. Ma soprattutto è stato violato il diritto dei cittadini di sapere cosa si cela dietro questo nuovo scempio amministrativo.

Agiremo in ogni sede per tutelare con determinazione le nostre prerogative e pretendere trasparenza sull’azione amministrativa.

Chiediamo nuovamente alle istituzioni di tutelare la legalità e la democrazia a Pomigliano: la misura è più che colma e gli ultimi atti approvati sono un pericolo per la città».

L’intera campagna di comunicazione, insieme alle informazioni sulle attività di Rinascita, è disponibile alle pagine social ufficiali: www.facebook.com/rinascita.pomigliano/ e www.instagram.com/rinascitapomigliano/