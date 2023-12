Maxi operazione nel rione, 200 in azione

Dalle prime luci dell’alba, oltre 200 operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono impegnati nel quartiere “Ponticelli”, area che ha visto di recente numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine, come le recenti operazioni di polizia giudiziaria.

Come ogni servizio espletato in modalità “alto impatto”, anche quello di oggi è finalizzato al contrasto dell’illegalità in ogni sua forma.

Saranno eseguite numerose perquisizioni, identificati soggetti ed effettuati controlli amministrativi finalizzati anche alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nello specifico, concorreranno i reparti specializzati delle forze di polizia e, tra questi, la Polizia Scientifica, i cinofili antidroga, le UOPI, i militari del reggimento Campania, le Aliquote di Primo Intervento del Comando Gruppo Carabinieri di Napoli, la componente ATPI del Gruppo Pronto Impiego Napoli della Guardia di Finanza e personale dei Vigili del Fuoco.

L’intera attività sarà, inoltre, controllata dall’alto dagli elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato e della Sezione Aerea della Guardia di Finanza, tutto a testimonianza della costante presenza dello Stato sul territorio.