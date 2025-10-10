Marigliano, stretta su rifiuti e prostituzione: multe di 500 euro a clienti a Pontecitra

A Marigliano continua senza sosta la lotta contro gli sversamenti illegali. L’ultimo episodio è avvenuto nella zona di Pontecitra, dove la Polizia Locale, diretta dal comandante Nacar, ha individuato e denunciato un uomo di nazionalità straniera, alla guida di un veicolo con targa polacca, sorpreso mentre abbandonava rifiuti in legno lungo la strada. Per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria e il ritiro della patente di guida.

L’intervento si inserisce in un più ampio piano di contrasto agli sversamenti abusivi, che negli ultimi mesi ha prodotto una riduzione dell’80% del fenomeno grazie alla costante presenza sul territorio degli agenti. Il lavoro della Polizia Locale di Marigliano rappresenta un esempio di controllo capillare ed efficace, che punta a tutelare l’ambiente e la vivibilità urbana.

Parallelamente, il Comune ha intensificato anche i controlli contro la prostituzione su strada, dopo la recente pubblicazione di un’ordinanza sindacale che prevede sanzioni fino a 500 euro per gli avventori. Le prime multe sono già state elevate, a conferma della linea dura dell’amministrazione comunale nel contrasto ai comportamenti che minano il decoro e la sicurezza delle aree periferiche.

Il comandante Nacar ha inoltre annunciato che dal 16 ottobre entreranno in servizio sei agenti stagionali e un nuovo agente a tempo indeterminato. L’obiettivo è rafforzare il presidio del territorio, con maggiore attenzione alle periferie e l’istituzione di servizi a piedi nel centro cittadino, volti anche a contrastare l’inciviltà legata alle deiezioni canine.

Una strategia a tutto campo che conferma l’impegno di Marigliano per una città più pulita, sicura e rispettosa delle regole.