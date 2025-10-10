La storia di Melania Rea diventa una serie tv

Ad interpretare Melania sarà Maria Esposito, la celebre Sofia Ricci di Mare Fuori

Il caso di cronaca nera, con protagonista una donna originaria di Somma Vesuviana, diventerà una miniserie.

La piattaforma americana HBO, dopo il caso Tortora, ha deciso di puntare sull’omicidio di Melania Rea, uno dei casi di cronaca più discusso negli ultimi anni.

Maria Esposito sarà la protagonista che, dopo il successo avuto con Mare Fuori, è pronta ad interpretare un ruolo diverso.

Il titolo provvisorio della serie tv è ‘Melania’ e sarà ambientato tra Roma, Napoli e Ascoli.

Alla regia ci sarà Stefano Mordini, autore del film ‘La scuola cattolica’, che raccontava il delitto del Circeo.

Accanto a Maria Esposito ci sarà Daniele Rienzo, che vestirà i panni di Salvatore Parolisi, marito di Melania e caporalmaggiore dell’Esercito condannato definitivamente per il delitto.

Tra il toto nomi per chi interpreterà i genitori di Melania troviamo Carmen Pommella e Fabio De Caro.

Le riprese dovrebbero iniziare a metà novembre e di conseguenza, secondo una stima, potremmo vedere il prodotto finale sugli schermi per l’autunno del 2027. Attualmente però non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte della produzione.

La storia di Melania è stata un caso che, all’epoca dell’aprile 2011, divise l’Italia.

La vittima, Melania Rea, fu ritrovata senza vita il 20 aprile 2011 in un bosco del teramano. La sentenza dichiarò che Salvatore Parolisi la uccise con 35 coltellate.

Lo scopo di questa produzione sembrerebbe essere quello di raccontare e ricostruire la storia da un punto di vista più intimo, parlando del caso giuridico ma spostando l’attenzione sul dolore che si ritrova a vivere una famiglia in tragedie del genere.