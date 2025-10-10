“A Daniele” le parole del Sindaco e la fiaccolata in suo onore

Il mistero della scomparsa di Daniele Ponzo, avvenuta il 25 settembre di quest’anno, ha scosso profondamente la comunità di Mariglianella e dei paesi limitrofi. Tutt’oggi restano incerte ed enigmatiche le cause della sua morte, ma le indagini proseguono senza sosta.

Il sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo, in un post su Facebook ha annunciato che la palestra in costruzione dietro l’Istituto Comprensivo Giosuè Carducci sarà dedicata al sedicenne. Il giorno in cui sono iniziati i lavori, pianificati già da tempo, è infatti coinciso con la scomparsa del ragazzo.

“A Daniele, per sempre.

Ci sono giorni che restano impressi nel cuore di una comunità.

Il giorno in cui sono iniziati i lavori della nuova palestra della scuola primaria di Mariglianella sarebbe dovuto essere una festa.

Ma il destino ha voluto che coincidesse con la scomparsa di Daniele Ponzo, un ragazzo eccezionale, un amico di tutti, un sorriso che continua a illuminare le nostre strade.

Per questo abbiamo scelto di intitolare a lui la nuova palestra, che nascerà per dare ai nostri ragazzi un luogo dove crescere, muoversi, giocare e imparare insieme.

Sarà un luogo di vita, di energia e di futuro. Proprio come Daniele.

E ogni volta che un ragazzo giocherà in quella palestra, la comunità di Mariglianella saprà di aver trasformato il dolore in luce, memoria e speranza.”

Queste sono le parole del sindaco, che ha espresso il suo dolore a nome di tutti i cittadini, in onore di Daniele.

Inoltre, questa sera, venerdì 10 ottobre, alle ore 20.00, si terrà una fiaccolata che partirà dalla Chiesa in Via Parrocchia e terminerà alla Casa Cimiteriale in Via Vittorio Veneto in suo onore.