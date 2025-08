Marigliano sotto choc: trovato cadavere turista disperso in mare da 2 giorni

Marigliano. Il mare ha restituito oggi il corpo senza vita di Francesco Monda, il 78enne di Marigliano scomparso da martedì mattina. È stato ritrovato nel primo pomeriggio, a circa due miglia dalla costa di Torre San Giovanni, da alcuni pescatori usciti per una normale battuta di pesca. Galleggiava silenziosamente tra le onde, come se il mare, dopo giorni di lotta, avesse deciso di riportarlo a casa.

Francesco era in vacanza a Torre Pali, una delle marine più amate del Salento. Martedì, come tante altre volte, si era tuffato per una nuotata. Ma le correnti forti lo hanno trascinato via, sotto lo sguardo impotente di chi era in spiaggia. Da quel momento, è iniziata una corsa contro il tempo.

Per due giorni, la macchina dei soccorsi non si è fermata. Sommozzatori, motovedette, pattugliatori, un velivolo dell’Aeronautica: tutti hanno setacciato il tratto di mare tra Torre Pali e Leuca, spingendosi ben oltre le otto miglia dalla costa. Ma solo oggi è arrivata la risposta.

Ora il corpo di Francesco verrà restituito alla famiglia, che in queste ore ha vissuto l’angoscia più profonda. Il Salento, che per lui era terra di relax e bellezza, è diventato scenario del suo ultimo viaggio.