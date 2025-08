Cellulari e assicurazioni, blitz degli agenti tra corso e zona stadio

Nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Marigliano ha intensificato i controlli stradali su due delle arterie principali della città: Corso Umberto e via Campo Sportivo. Le pattuglie hanno effettuato verifiche mirate per contrastare alcune delle infrazioni più frequenti e pericolose: guida senza casco, mancanza di copertura assicurativa e utilizzo del telefono cellulare alla guida.

Durante l’operazione, sono stati elevati numerosi verbali per l’uso del cellulare alla guida, una delle principali cause di distrazione e incidenti. Oltre a ciò, gli agenti hanno proceduto al sequestro di due veicoli: uno perché condotto senza casco protettivo e l’altro perché privo della necessaria copertura assicurativa.

Il comandante della Polizia Locale, Nacar, ha annunciato che l’attività di prevenzione e repressione non si fermerà. I controlli stradali proseguiranno anche nei mesi di agosto e settembre, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di illegalità e garantire sicurezza ai cittadini. “Vogliamo – ha dichiarato – dare ai cittadini la percezione concreta di un presidio costante di legalità sul territorio”.

L’operazione rientra in un piano più ampio di sicurezza urbana messo in campo dall’amministrazione comunale, volto non solo a reprimere le infrazioni, ma anche a promuovere comportamenti responsabili tra i conducenti di veicoli, in particolare motocicli e scooter, spesso protagonisti di comportamenti rischiosi per sé e per gli altri.