Riceviamo e pubblichiamo dal comando polizia locale di Marigliano.

Con una nuova operazione di contrasto agli abusi del piano casa, operazione denominata Ghost, la polizia locale di Marigliano ottiene ulteriore convalida della procura della Repubblica di Nola dell’ennesimo sequestro eseguito di iniziativa.

La serie di pratiche osservate sono sempre similari. Fabbricati costruiti in zona agricola ad uso abitativo che ottengono il condono .

Negli anni successivi si richiede il permesso a costruire per un deposito agricolo e parte residenziale regolarmente rilasciato .

La procedura oggetto delle investigazioni segue questo iter: l’opera da realizzare con il permesso a costruire non viene mai realizzata e nelle more la parte committente chiede una perizia di variante per cambiare totalmente la destinazione d’uso del fabbricato con il piano casa per condurla a civile abitazione non rilasciando il 20 per cento obbligatorio per la parte agricola .

Inoltre nel caso di specie si sfrutta indebitamente la superfice del condono per ottenere superfice utile per il piano casa con una procedura illegittima che forza le norme e trasla la superficie del nuovo fabbricato da edificare in altre particelle .

Per eseguire questo disegno non si realizza mai la sola opera regolarmente autorizzata e con una traccia fantasma si dà inizio ai lavori con un semplice scavo .

Tutta questa costruzione non sfugge alla polizia locale di Marigliano che in un sorpallugo diretto dallo stesso comandante sequestra nello stesso momento il fondo compreso dello scavo e la perizia di variante del permesso a costruire.

Oggi arriva la convalida del sequestro della Procura della Repubblica di Nola.

Esprime soddisfazione il comandante :” Questa operazione investigativa non fa altro che innalzare la percezione di attenzione alla legalità e smaschera il malcostume in voga attorno a queste pratiche.

Ringrazio i pochi uomini rimasti in questo momento difficile per il contrasto ad ogni forma di degrado”.