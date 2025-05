Marigliano, Russo: “La cultura al centro del futuro della città”

Marigliano. Riceviamo e pubblichiamo:

Marigliano, Paolo Russo: “Approveremo il piano regolatore della cultura”

“Approveremo il Piano Regolatore della Cultura, individuando i luoghi dove le diverse forme espressive possano trovare casa e soprattutto possano essere valorizzate e sostenute”: lo afferma Paolo Russo, candidato alla carica di sindaco di Marigliano per la coalizione di 6 liste che si riconosce nel messaggio di “Cuore Civico”.

“Realizzeremo – aggiunge ancora Paolo Russo, parlando dei punti del programma che riguardano le numerose proposte per accendere un faro sulla cultura dei luoghi, sulla storia e sui talenti artistici di ieri e di oggi – una pinacoteca dove poter ospitare esposizioni con continuità”.

“La ricchezza di un territorio non è data solo dai parametri economici ma – conclude Paolo Russo – si misura anche da ciò che riesce ad esprimere in termini di crescita culturale. É per questo che saremo al fianco della comunità, delle associazioni, dei cittadini per sostenere iniziative che hanno il pregio di alimentare vocazioni e tradizioni”.