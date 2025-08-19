Marigliano, Attivo il canale WhatsApp ufficiale del Comune

Riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Gaetano Bocchino: “Democrazia, trasparenza e condivisione”_

“L’utilizzo delle nuove tecnologie per semplificare e migliorare il rapporto e la comunicazione con i cittadini è stato un tema sul quale mi sono confrontato a lungo durante la campagna elettorale. Ecco perché mi sono impegnato per rendere le informazioni più dirette e accessibili a tutti”: così il sindaco di Marigliano Gaetano Bocchino a proposito dell’apertura del canale whatsapp del Comune di Marigliano.

“Il canale – aggiunge il primo cittadino – nasce da un’esigenza sentita dalla comunità, che ho fatto mia e sostenuto con convinzione, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza, efficienza e vicinanza. Questo però è solo l’inizio: seguiranno altre iniziative per rendere costantemente conto dell’attività amministrativa e rafforzare il legame tra Comune e cittadini. Un dovere, prima di tutto!”

Attraverso il canale ufficiale del Comune di Marigliano i cittadini riceveranno aggiornamenti in tempo reale sulle attività svolte, sulle notizie di interesse della comunità e sugli eventi in programma: in meno di 24 ore si sono già registrate 1.397 persone a testimonianza del gradimento e della volontà dei cittadini di partecipare attivamente e restare informati.