Marigliano, approvato all’unanimità il bilancio di previsione: conti in ordine, meno debiti e più servizi per la città

Il Consiglio comunale di Marigliano ha approvato il Bilancio di previsione. Un risultato politico e amministrativo di rilievo: il documento contabile è stato votato all’unanimità, con il sostegno anche delle forze di opposizione, ed è stato approvato nei termini di legge, senza alcuna diffida prefettizia.

Un segnale di solidità istituzionale e di responsabilità condivisa che rafforza la credibilità dell’ente e la stabilità dell’azione amministrativa.

Il bilancio 2026 prevede un volume complessivo di risorse pari a oltre 60 milioni di euro (60.647.275,81 €), con un incremento determinato in larga parte dalle entrate in conto capitale, superiori a 30 milioni di euro, tra alienazioni patrimoniali e contributi agli investimenti.

Particolarmente significativo il dato sull’indebitamento: l’indice del debito pro capite per Marigliano è pari a 53,97 euro, a fronte di una media nazionale di 1.655 euro.

Tra le scelte qualificanti del bilancio:

Più aiuto per le persone fragili, con l’acquisizione del suolo su cui ricade l’asilo nido di via Firenze, resa possibile grazie al recupero delle risorse del fondo di solidarietà comunale; la riduzione del 14% delle tariffe della mensa scolastica per tutte le fasce di reddito; l’avvio del progetto GOL per l’inserimento lavorativo con indennità mensile; la prosecuzione e lo sviluppo del progetto “Abilmente” per contrastare isolamento e inattività.

Più attenzione a bambini e ragazzi: recupero dei fondi SIEI inutilizzati dal 2019 al 2024; investimenti per 1,2 milioni di euro nelle scuole Pacinotti, Don Milani-Aliperti e Siani-Alighieri; ristrutturazione della scuola dell’infanzia “Gigante”; potenziamento del trasporto scolastico; progetto “Respiro” per il sostegno agli orfani di femminicidio.

Più cura e valorizzazione della città: incremento delle risorse per la manutenzione del verde; 50 mila euro per incentivi alla raccolta differenziata; agevolazioni TARI per nuove attività nel centro storico; project financing per la piscina comunale; regolamenti per chioschi e immobili comunali all’insegna del decoro, dell’equità e della trasparenza.

Più personale e più sicurezza: assunzione di 3 istruttori amministrativi, 2 tecnici, 4 vigili, 2 assistenti sociali e 3 operatori del verde; programmate ulteriori assunzioni nel 2026, tra cui un legale per l’istituzione dell’avvocatura comunale e nuovi agenti di polizia locale; potenziamento della videosorveglianza e contributi per sistemi di sicurezza nei fondi agricoli.

Sul fronte della trasparenza e della partecipazione, è stata ottimizzata la struttura del sito istituzionale ed è stato attivato il nuovo canale WhatsApp del Comune per un’informazione più immediata e diretta ai cittadini.

«Abbiamo voluto condividere il bilancio con la città – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino – perché non è solo un atto contabile, ma la bussola che orienta le nostre scelte. L’approvazione unanime e nei termini dimostra che quando si lavora con serietà e trasparenza, l’interesse generale può prevalere su ogni divisione».