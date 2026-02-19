giovedì, Febbraio 19, 2026
Visita storica in Campania: Papa Leone XIV a Pompei, Napoli e Acerra

Osvaldo Iervolino
di Osvaldo Iervolino

 

È ufficiale: Papa Leone XIV sarà in Campania nei prossimi mesi per una visita pastorale che toccherà alcuni dei luoghi più simbolici della fede e dell’impegno sociale del territorio. Il Pontefice sarà a Pompei l’8 maggio, dove celebrerà la Santa Messa nel Santuario della Beata Vergine del Rosario, in occasione della tradizionale Supplica mariana.

La scelta di Pompei assume un forte valore spirituale e simbolico. Il Santuario, fondato da Bartolo Longo, rappresenta uno dei principali centri di devozione mariana al mondo e ogni anno richiama migliaia di pellegrini. La presenza del Papa in questa data rafforza il legame tra la Chiesa e una tradizione profondamente radicata nel territorio.

Dopo la celebrazione a Pompei, nel pomeriggio Papa Leone XIV si sposterà a Napoli. Qui è previsto un incontro con il clero diocesano, momento di dialogo e confronto sulle sfide pastorali e sociali che caratterizzano il contesto campano.

Successivamente, il Pontefice incontrerà i fedeli in Piazza del Plebiscito, uno dei luoghi più rappresentativi della città. Si prevede una grande partecipazione di cittadini e pellegrini provenienti da tutta la regione, con un evento che si annuncia già come uno dei momenti più importanti dell’anno per la comunità ecclesiale.

La visita del Papa non si concluderà l’8 maggio. Il 23 maggio, infatti, Papa Leone XIV tornerà in Campania per una nuova tappa ad Acerra, dove incontrerà i fedeli e le comunità delle cosiddette “Terre dei fuochi”. Un appuntamento dal forte valore sociale, che richiama l’attenzione sui temi della tutela dell’ambiente, della salute e della dignità delle popolazioni locali.

Questa visita rappresenta un segnale di vicinanza concreta alle comunità che da anni vivono situazioni difficili, tra emergenze ambientali e problematiche sanitarie. Il messaggio del Pontefice sarà rivolto in particolare ai giovani, alle famiglie e a quanti operano quotidianamente per la legalità e la giustizia.

Nei prossimi giorni saranno resi noti i dettagli organizzativi e le misure di sicurezza per garantire la partecipazione in sicurezza di migliaia di persone. Le istituzioni civili ed ecclesiastiche sono già al lavoro per accogliere al meglio l’importante evento.

La visita di Papa Leone XIV rappresenta un momento storico per la Campania, capace di unire fede, impegno sociale e speranza, rafforzando il legame tra la Chiesa e le comunità del territorio.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

