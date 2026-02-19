Tragedia sulla 268 a Sant’Anastasia, muore sotto gli occhi della moglie

SANT’ANASTASIA – Tragedia nel primo pomeriggio a Sant’Anastasia, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre si trovava al volante della propria auto. La vittima, residente a San Sebastiano al Vesuvio, era in compagnia della moglie al momento dell’accaduto.

I due stavano percorrendo via Pomigliano quando, giunti nei pressi del ponte della Statale 268, il conducente si è sentito male. In pochi istanti ha perso il controllo del veicolo, che è uscito dalla carreggiata terminando la sua corsa fuori strada. L’impatto non sarebbe stato particolarmente violento, ma le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia locale di Sant’Anastasia, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Presenti anche i sanitari e il medico legale, chiamato per gli accertamenti di rito. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il malore si è rivelato fatale.

Agli agenti è spettato anche il delicato compito di regolare la viabilità in un tratto particolarmente trafficato, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Via Pomigliano e l’area del ponte della 268 sono infatti snodi molto frequentati, con inevitabili rallentamenti alla circolazione durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Secondo quanto ricostruito, la coppia si era recata a Sant’Anastasia per alcune commissioni e per fare la spesa. Il rientro verso casa si è trasformato, invece, in un dramma improvviso che ha lasciato sotto shock la moglie e quanti hanno assistito alla scena. Saranno ora gli accertamenti medici a chiarire con precisione le cause del decesso.