Marigliano, 4 gruppi aprono un luogo per il confronto: c’è anche Azione

Riceviamo e pubblichiamo.

Azione, Pan Polis, Prossimamente ed Azzurra Libertà: apre a Marigliano il luogo del dialogo e del confronto per innalzare il livello della partecipazione della comunità alla vita civile. L’inaugurazione della sede di via Castello 8 è in programma per venerdì 19 gennaio alle 18.

“Le piattaforme virtuali hanno il pregio di accorciare le distanze geografiche ma non possono sostituire i luoghi fisici, ormai rari in contesti sempre più liquidi, dove da dietro una tastiera è facile sentenziare senza assumersi alcuna responsabilità. Torniamo a metterci la faccia nella consapevolezza che le nuove tecnologie costituiscono un valido alleato, ma non lo strumento esclusivo di comunicazione tra le persone. Nella politica, come nelle realtà associative, c’ è bisogno anche di guardarsi negli occhi, di incontrarsi per creare progetti comuni e duraturi, per prendere posizione, per scegliere cosa è bene per una comunità. La nuova sede è anche questo: meno flash mob, meno shitstorm, spesso causa di gravi conseguenze sulle persone come accaduto alla ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano, e più sostanza”: è quanto afferma Paolo Russo, responsabile per le politiche del Mezzogiorno di Azione.

“La nuova sede – prosegue il dirigente di Azione – sarà un cuore palpitante e soprattutto palpabile, un osservatorio centrale non solo nelle attività che saranno messe in campo, ma anche nella posizione: al centro di Marigliano, a due passi dal Castello Ducale, simbolo della storia e della cultura della città”.