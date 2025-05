Somma, l’ ITI Majorana alle finali dell’High School Game

Somma Vesuviana. Riceviamo dal Prof. Emanuele Coppola e volentieri pubblichiamo.

Somma Vesuviana, l’ITI E. Majorana vola alle finali nazionali dell’High School Game: la gamification che educa al futuro.

Grande entusiasmo e un pizzico di orgoglio per gli studenti dell’ITI E. Majorana di Somma Vesuviana (Na) che hanno conquistato un posto di rilievo alle finali nazionali dell’High School Game, l’innovativo Contest Didattico Multimediale promosso da Planet Multimedia. Giunto alla sua XIII edizione, questo concorso si è affermato come un efficace strumento per responsabilizzare ed educare i ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia attraverso l’avvincente approccio della gamification.

L’High School Game non è stato solo competizione e divertimento, ma soprattutto un’opportunità unica per affrontare temi cruciali per la crescita dei giovani e per la costruzione di una società più consapevole. Gli argomenti trattati nelle diverse sfide hanno toccato corde sensibili come il bullismo e il cyberbullismo, la violenza sulle donne, l’educazione ambientale, la sicurezza stradale, lo sport e la sana alimentazione. Un approccio didattico innovativo che mira a “educare per un futuro migliore”, come recita il motto del concorso.

La classe 4A/D ha dimostrato una preparazione eccellente e un grande spirito di squadra, superando brillantemente le diverse fasi eliminatorie. La loro qualificazione alle finali nazionali è il risultato di un impegno costante, della curiosità dimostrata verso le tematiche proposte e della capacità di mettere in pratica le conoscenze acquisite attraverso il gioco.

“Siamo incredibilmente fieri dei nostri ragazzi,” ha dichiarato con entusiasmo la Prof.ssa Ermelinda Vernieri, docente referente per la Valorizzazione delle eccellenze. “L’High School Game si è rivelato uno strumento didattico straordinario, capace di stimolare l’apprendimento in modo coinvolgente e di sensibilizzare i ragazzi su temi di grande importanza civile e sociale. Vedere la loro passione e il loro impegno ci ripaga di tutto il lavoro.”

Ora, per quattro alunni rappresentanti la classe 4°/D, Carillo Leonardo, Noviello Raffaele, Picariello Emanuele e Piscopo Alessio, si aprono le porte delle finali nazionali, un’ulteriore occasione per mettersi alla prova con le altre scuole italiane e per dimostrare ancora una volta il loro valore. Tutta la comunità scolastica fa il tifo per loro, con la certezza che sapranno rappresentare al meglio il proprio istituto e portare avanti i valori di apprendimento, impegno e cittadinanza responsabile che l’High School Game promuove con successo. In bocca al lupo!

La Redazione.​