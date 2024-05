Mariglianella, al via lo studio sulla popolazione esposta ai veleni e visite oncologiche gratis

Mariglianella. Riceviamo e pubblichiamo:

I Medici per l’Ambiente offriranno visite oncologiche gratis ai residenti del sito di pesticidi e fitofarmaci andato in fumo nel luglio del 1995 e mai bonificato.

Mariglianella (NA) – I Medici per l’Ambiente della sezione ‘Nola-Acerra’ e provincia di Napoli, unitamente alla LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) e al Comitato Cittadino ‘Ambiente e Territorio’ di Mariglianella, hanno promosso percon visite GRATUITE riservate, in primis, ai residenti del sitonei pressi della statale 7 bis, a confine con Marigliano. Le visite saranno effettuate presso l’ambulatorio medico del Dottor Marco Palladino in via Pasubio, 31 Marigliano e riguarderanno la ricerca di tumori della pelle ed ecografie mammarie per la prevenzione e diagnosi di neoplasie del seno. A sottoporre a visita i volontari i Dottori, oncologo del Pascale, e, già senologo dello stesso Istituto. A seguire CONFERENZA STAMPA con la, a seguito dell’incendio, avvenuto nel luglio del 1995, di un deposito di pesticidi, fitofarmaci e concimi fertilizzanti, messo in sicurezza, ma mai bonificato radicalmente. “L’indagine che svolgeremo – ha spiegato il presidente Marfella – sarà finanziata dalla LILT e servirà per verificare se i residenti adiacenti al sito hanno subito significative contaminazioni di sostanze tossiche derivate dall’esposizione per via aerea e nella falda acquifera superficiale e profonda”. “I dati dell’Atlante epidemiologico regionale – spiega– indicano che nei comuni di Marigliano, Mariglianella e Brusciano sono state registrate le percentuali più alte di incidenza e mortalità per cancro della Regione Campania. Per questo bisogna agire a tutela della salute dei cittadini”. Darà la benedizione all’iniziativa, perché da sempre sensibile alle tematiche ambientali a tutela della salute pubblica,, parroco della Chiesa di Faibano di Camposano.