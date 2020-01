Al Comune si è svolta la V Edizione . Donate calze e giocattoli ai bambini .Mattattori “Angelo Iannelli e Mago Mr Pepe”.

Anche quest’anno a Mariglianella la tradizione è stata rispettata ,una grande affluenza di bambini si è registrata presso l’Aula Consiliare del Comune per la V Edizione “E’ arrivata la Befana. Organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con l’Associazione Incantesimo Napoletano con l’importante patrocinio morale di Telethon .

Manifestazione , fortemente voluta dal Sindaco Felice Di Maiolo e dall’ Assessore Sport Cultura e Spettacolo Felice Porcaro, entrambi presenti ed entusiasti dell’iniziativa, hanno ringraziato gli organizzatori per la bellissima giornata donata ai tantissimi bambini e le numerose famiglie intervenute.

In un’Aula Consiliare stracolma di persone provenienti anche dai comuni limitrofi, i veri protagonisti sono stati i bambini che si sono lasciati coinvolgere dall’allegria della Befana: musica, cabaret, giochi di magia, balli e tanto divertimento.

Presenti per l’Amministrazione Comunale anche l’Assessore al Bilancio Russo Arcangelo, il Responsabile Servizi Generali del Comune di Mariglianella Dott. Francesco Principato e il Consigliere Mimmo Ottaiano.

L’evento è stato curato e presentato dall’ Ambasciatore del Sorriso, Angelo Iannelli. Suggestivo e significativo lo spettacolo del mago Mr Pepe, coaudivato dai tanti animatori di Incantesimo Napoletano. Applausi per il giovanissimo talento nazionale del canto Ciro Marra, che ha riscaldato il folto pubblico con due sue canzoni “Abbracciam” e Mamma”. Sono stati tantissimi i doni consegnati dalla Befana di Mariglianella interpretata dall’attore Angelo Iannelli: giocattoli, calze, libri e quaderni. Inoltre i bambini presenti hanno potuto gustare un ricco buffet costituito da pizzette, cornetti, graffette e cioccolatini.

Diversi anche i bambini meno fortunati che hanno partecipato con entusiasmo, ricevendo doni e sorriso . Finale gioioso con un grande trenino, formato da tutti i presenti e capeggiato dalla Befana che ha girato in lungo e in largo la sede del Comune cantando con gioia viva la “Befana di Mariglianella” Soddisfatto Angelo Iannelli che ha ringraziato, a nome della Vesuvius, l’Amministrazione Comunale di Mariglianella, Telethon, l’ Associazione Incantesimo Napoletano per la splendida manifestazione.