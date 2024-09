Maria Rosaria Boccia, da Pompei a Consigliera in pectore. La storia con Sangiuliano

Il nome di Maria Rosaria Boccia è, negli ultimi giorni, quello più in voga su tutti i siti, a partire da quelli di gossip fino ad arrivare a quelli politici.

Boccia ha 41 anni, è originaria di Pompei dove ha frequentato le scuole e si è avviata al lavoro tra negozi di abbigliamento e atelier tenuti dalla famiglia. Donna con grande spirito creativo, dopo aver conseguito due lauree, Boccia si è attivata dapprima sul suo territorio, in seguito a livello nazionale, nella creazione di eventi e sponsorizzazioni di iniziative.

Da qui l’ascesa, stando alle sue dichiarazioni, ad eventi istituzionali al fianco del Ministro della Cultura Sangiuliano conosciuto a Napoli durante la campagna elettorale. Ciò che fa discutere di questa storia che ha tutta l’aria di essere definita degna soap opera, è che Boccia avrebbe ricevuto una nomina a Consigliere per i grandi eventi proprio da Sangiuliano, smentita poi dal suo staff. Inoltre, Boccia avrebbe partecipato attivamente a diversi viaggi ministeriali come parte dello staff del ministro, tutto offerto dal Ministero, con tanto di prove di mail che certificano che lei non abbia pagato un singolo euro. Se così fosse, vorrebbe dire che Sangiuliano – il quale ha ammesso di avere una relazione con la donna – avrebbe usato i soldi ministeriali per avere la compagnia della sua amante durante quei viaggi a Pompei, Ercolano, ma non solo, anche a Taormina, Milano e altri luoghi in giro per l’Italia.

In più, una nomina come quella che Sangiuliano avrebbe gentilmente concesso in silenzio a Boccia, dovrebbe essere ufficializzata tramite un decreto firmato proprio dal ministro, materiale che la donna ha prontamente pubblicato su Instagram per mostrare la verità nero su bianco.

Ora non resta che attendere per capire se il capo del governo Meloni accetterà le dimissioni del Ministro Sangiuliano o la storia tra post e spese non sempre chiarite, nonostante l’estratto conto sbandierato in prima serata, continuerà.