Il sindaco di Pompei scarica Boccia dopo caso Sangiuliano: “Non pensavo arrivasse a tanto.

POMPEI – Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, esclude che Maria Rosaria Boccia abbia partecipato a riunioni strategiche: “Non a quelle con il prefetto, non ci vengono nemmeno i miei collaboratori. Là non l’aggio mai vista, non ci è stata, lo giuro sul mio onore di uomo”, assicura al Corriere della sera.

Per quanto riguarda l’uso degli occhiali spia con telecamera, “non immaginavo che potesse fare queste attività”, sottolinea Lo Sapio, che conosce Boccia da molti anni: “Non credevo che Rosaria avesse tutto questo tempo e questa fantasia. Sono giorni che mi tocca parlare di lei, spero che finisca presto, non ne posso più, è diventato un rompicapo”.

Il primo cittadino esclude che il G7 della Cultura si faccia senza la città campana dopo il caso Sangiuliano-Boccia: “Ho controllato: nella casella Pec non c’è niente, nessuna comunicazione dal ministero. Non mi risultano ripensamenti. Per me resta valido il programma stabilito: visita agli scavi, a seguire concerto dell’orchestra Scarlatti e cena di gala. Dovranno avvisarmi per forza, è compito mio emanare le ordinanze di chiusura strade per motivi di sicurezza”.