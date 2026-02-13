sabato, Febbraio 14, 2026
13.3 C
Napoli
scrivi qui...
Comunicati Stampa
tempo di lettura:1 min
892

Somma, Manifesto anonimo contro Nocerino, la replica: «Basta attacchi nell’ombra, Somma Vesuviana merita confronto e rispetto»

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

Un manifesto anonimo, firmato da un sedicente “Comitato spontaneo cittadini”, è comparso nei giorni scorsi sul territorio comunale con contenuti chiaramente polemici nei confronti di un esponente politico locale. Giuseppe Nocerino ha scelto di pubblicarne l’immagine sui propri canali social, accompagnandola con una presa di posizione netta e pubblica.

«Ho deciso di condividere quel manifesto senza alcun timore — spiega Nocerino — per permettere a tutti i cittadini di leggerlo e farsi un’idea autonoma. Si tratta di un testo che trasuda invidia e rancore e che, pur senza citare il mio nome, tenta di screditare il lavoro politico portato avanti in questi anni».
Nel suo intervento, Nocerino sottolinea come la natura anonima del documento rappresenti un elemento politico e culturale su cui riflettere. «È finito il tempo della politica vigliacca, di chi prova a colpire senza assumersi la responsabilità delle proprie parole, restando nell’ombra. Somma Vesuviana merita rispetto, prima di tutto».

Il riferimento è anche al lavoro svolto negli anni di opposizione amministrativa, che — secondo Nocerino — ha avuto come obiettivo quello di contrastare scelte ritenute dannose per la città e che avrebbero contribuito a determinare una situazione finanziaria complessa per l’ente.

Nel messaggio lanciato pubblicamente, Nocerino invita apertamente gli estensori del manifesto a uscire allo scoperto: «Se siete davvero convinti delle vostre idee, se siete così determinati nelle vostre posizioni e se rappresentate davvero una parte della città, allora venite allo scoperto. Confrontiamoci in pubblica piazza, alla luce del sole».

Un passaggio finale è dedicato al senso più profondo dell’impegno politico: «Scrivono che la politica non si dichiara ma si dimostra. Io aggiungo che, prima ancora, la politica si mostra. Ci si mette la faccia, sempre».
Nocerino ribadisce la propria linea: confronto pubblico, trasparenza e responsabilità come basi del rapporto con i cittadini.
«Il confronto — conclude — deve essere fatto di idee, programmi e visione per la città, non di attacchi anonimi».

Print Friendly, PDF & EmailStampa

In evidenza questa settimana

Cronaca

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

0
Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo,...
Cronaca

Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma

0
  Una società con sede a Somma Vesuviana finisce al...
Cronaca

Nella 219 di Brusciano a caccia di armi e droga: trovati quasi 30 chili tra miarjuana e hashish

0
Brusciano: Ovuli, panetti e chili di droga. Operazione dei...
Cronaca

Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per salvare il bimbo di Nola: 6 indagati

0
NOLA – Sono ore decisive per il bambino di...
Cronaca

Marigliano, scoperta rivendita abusiva di Gpl: scatta il sequestro

0
Continuano i controlli delle attività ad opera della Polizia...

Argomenti

Cronaca

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

0
Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo,...
Cronaca

Abiti dismessi e rifiuti tessili, sequestrato capannone di ditta con sede a Somma

0
  Una società con sede a Somma Vesuviana finisce al...
Cronaca

Nella 219 di Brusciano a caccia di armi e droga: trovati quasi 30 chili tra miarjuana e hashish

0
Brusciano: Ovuli, panetti e chili di droga. Operazione dei...
Cronaca

Cuore danneggiato al Monaldi, corsa contro il tempo per salvare il bimbo di Nola: 6 indagati

0
NOLA – Sono ore decisive per il bambino di...
Cronaca

Marigliano, scoperta rivendita abusiva di Gpl: scatta il sequestro

0
Continuano i controlli delle attività ad opera della Polizia...
Politica

Nola, debiti con il Comune : la Giunta avvia il percorso per la definizione agevolata

0
Riceviamo e pubblichiamo   Favorire la regolarizzazione da parte dei cittadini...
Avvenimenti

Gemellaggio musicale tra Pomigliano d’Arco e Avella: studenti in viaggio verso Sanremo

0
Ieri, 12 febbraio, presso l’Istituto Comprensivo 5 “Falcone-Paciano” di...
Cronaca

Tentato assalto al bancomat in via XX Settembre, notte di paura a San Giuseppe Vesuviano

0
  Notte movimentata a San Giuseppe Vesuviano, dove tra l’11...

Related Articles

Categorie popolari

CronacaPrima paginaTerritorioGeneraliAttualitàComunicati StampaPolitica
Adv
Articolo precedente
Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale
ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

Iscriviti alla nostra newsletter per non perderti i nostri aggiornamenti.
Lascia la tua email e ti portiamo il Mediano direttamente in inbox.

© IlMediano.com - l'informazione online dal 1996