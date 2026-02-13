domenica, Febbraio 15, 2026
Cronaca
tempo di lettura:1 min
705

Rissa alla Finale della Naples League a Casalnuovo: youtuber in ospedale

Federica Catapano
di Federica Catapano

Durante la finale della Naples League tenutasi a Casalnuovo, è scoppiata una rissa tra le squadre in gara, coinvolto anche l’ex attaccante del Napoli Fabio Quagliarella

L’evento calcistico si è svolto ieri, 12 febbraio, presso il Centro Sportivo Holly e Benji di Casalnuovo. Le squadre in gara erano la Napoli Creators e Borussia Dortmund e, a seguito di una maxi rissa avvenuta in campo, la finale del match è stata sospesa.

Purtroppo durante lo scontro tra le squadre Mirko, calciatore e youtuber della Napoli Creators, è rimasto ferito ed è stato soccorso e trasportato fuori dal campo in barella. L’aria in campo era tesa, al tal punto da coinvolgere nella rissa pubblico, giocatori e panchine.

Stando alle dichiarazioni dei testimoni, lo scontro sarebbe avvenuto a pochi minuti dalla fine della partita, dove si trovava in posizione di svantaggio (5-4)  la Napoli Creators. Durante un’azione offensiva di quest’ultima, sarebbe stato lanciato un pallone in campo dalla panchina avversaria, gesto che avrebbe scatenato lo scontro. In pochi secondi la situazione è precipitata, con calci e pugni provenienti da entrambe le panchine e dai giocatori.

Il tutto però non si sarebbe fermato al campo da gioco. Infatti, presto tantissimi tifosi avrebbero scavalcato gli spalti per unirsi alla mischia, difendendo ognuno la squadra del cuore. Questi, stando alle parole di qualche presente, sono stati dei veri e propri attimi di terrore, documentati e postati sui social.

In poco tempo una serata leggera dedicata allo sport più praticato in Italia si è trasformata in un massacro a tutti gli effetti, con tantissime persone rimaste ferite. Gli spalti erano pieni, dato il sold out registrato in una ventina di minuti, e questo ha contribuito all’enorme scontro avvenuto.

Tra i protagonisti della serata figurava anche Fabio Quagliarella, ex attaccante del Napoli e della Nazionale, tornato nella sua patria per giocare con la maglia della squadra del cuore. Purtroppo la serata non si è conclusa nel migliore dei modi, con un clima teso e tantissime persone spaventate e ferite.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all’informazione sui territori vesuviani e dell’area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

Categorie

