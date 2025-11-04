“Mai spegnere la luce”: Rita Terracciano ospite alla XXXI Rassegna ” Sant’Anastasia Arte e Spettacolo 2025″

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 6 novembre 2025 alle ore 18.30, presso la Scuola di Teatro in via Sandro Pertini 7, località Boschetto, diretta dal regista Carmine Giordano, sarà presentato il libro “Mai spegnere la luce – Parole per un dolore che mi ferì la vita” di Rita Terracciano, scrittrice e giornalista.

La Rassegna “Sant’Anastasia Arte e Spettacolo”, giunta alla XXXI edizione, gode del patrocinio del Comune di Sant’Anastasia e della Regione Campania.

Durante la serata interverranno Giuseppe Vetromile e Melania Mollo, che accompagneranno il pubblico in un percorso di lettura e riflessione insieme all’autrice. Rita Terracciano, nel suo primo libro, racconta un dolore che si fa parola e una perdita che si trasforma in forza: un viaggio intimo, sincero e universale, che invita a non arrendersi mai e a cercare la luce anche nei momenti più bui della vita.

Saranno presenti il Sindaco, dott. Carmine Esposito, e l’Assessore alla Cultura, dott.ssa Saveria Giordano. “Mai spegnere la luce” non è solo il titolo di un libro, ma un messaggio di speranza e di coraggio che l’autrice consegna ai lettori e alla cittadinanza. L’evento sarà un’occasione per ritrovare, attraverso la voce della scrittura, la forza di guardare avanti e di credere che la luce, quella interiore e quella degli affetti, non deve mai spegnersi.

L’ingresso è libero e l’intera cittadinanza è invitata a partecipare.