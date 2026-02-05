giovedì, Febbraio 5, 2026
Politica
Liste d’attesa fiume, Auriemma attacca: “Governo Meloni ha fallito”

Redazione1
di Redazione1

“Il nuovo allarme lanciato dalla Fondazione GIMBE certifica ciò che il Movimento 5 Stelle denuncia da tempo: il decreto del Governo Meloni sulle liste d’attesa è un fallimento totale.

A 18 mesi dall’approvazione del provvedimento, i risultati sono sotto gli occhi di tutti: zero benefici concreti per i cittadini. Mancano ancora due decreti attuativi fondamentali e la cosiddetta piattaforma nazionale sulle liste d’attesa è una scatola vuota, con dati incomprensibili, frammentati e senza alcuna reale trasparenza su Regioni e strutture sanitarie.

Il Governo aveva promesso una svolta storica, ma ha prodotto solo propaganda e annunci. Le liste d’attesa restano interminabili, milioni di persone sono costrette a mettere mano ai propri risparmi per curarsi nel privato oppure, cosa ancora più grave, rinunciano alle cure. Il diritto alla salute viene così calpestato ogni giorno, nel silenzio colpevole dell’esecutivo.

Questo non è semplice immobilismo o inefficienza ma una precisa scelta politica: lasciare che il Servizio Sanitario Nazionale venga progressivamente smantellato, favorendo la sanità privata e scaricando i costi sulle famiglie. È una deriva inaccettabile che colpisce soprattutto i più fragili Il Governo Meloni smetta di nascondersi dietro slogan e assuma finalmente le proprie responsabilità. La salute non può essere un lusso, né un privilegio per chi può permetterselo. Il Movimento 5 Stelle continuerà a battersi in Parlamento e nel Paese per difendere la sanità pubblica e universale, come sancito dalla nostra Costituzione”. Così in una nota Carmela Auriemma, Vicecapogruppo M5S alla Camera e Coordinatrice provinciale napoletana.

Attualità

Vesuvio, 26 guide ferme sul Gran Cono: scoppia la protesta sul sentiero 5

0
L'associazione "Presidio permanente vulcani campani" ha espresso il suo...
Attualità

Gandhi, il piano per l’ampliamento: Comune studia transizione con Città Metropolitana

0
Il Liceo “Gandhi” di Casoria non chiude e non viene ridimensionato....
Comunicati Stampa

Scuola e inclusione: al via il servizio di mediazione linguistica e culturale nell’Ambito Territoriale N22

0
Per la prima volta nell’Ambito Territoriale N22 viene attivato...
Cronaca

Accoltella l’ex sull’Asse Mediano perchè non vuole che la relazione finisca

0
La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nella serata di...
Avvenimenti

Veronica Maya voce narrante de “Il Gatto Meone”: la fiaba jazz che incanta i bambini

0
    La celebre attrice dà vita ad un progetto originale...

