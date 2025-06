Operazione interforze nel Nolano: bloccato pure un camion, sequestri e denunce

Con l’ondata di alte temperature che ha investito la Campania, accompagnata da condizioni di elevata ventosità, sono stati ulteriormente intensificati i servizi di prevenzione di sversamenti e incendi di rifiuti, di seguito alle direttive impartite dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, e di Caserta, Lucia Volpe.

Un nuovo Action day antisversamento ha portato complessivamente a 14 persone denunciate, 9 mezzi di trasporto e 2 attività sequestrate, oltre a sanzioni amministrative per poco meno di 24.000 euro e più di 140 veicoli controllati. Tra i mezzi sequestrati nel nolano, da Guardia di Finanza e Polizia Metropolitana, anche un grosso camion di una ditta di svuotacantine che trasportava rifiuti senza alcun tipo di autorizzazione.

In campo 38 pattuglie operanti su strada tra Carabinieri territoriali, Noe e Forestali, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito e Polizia Metropolitana e Provinciale, con il supporto di droni dell’Operazione Strade Sicure. Costante l’attività delle Forze dell’ordine per monitorare nuovi e vecchi siti di sversamento e segnalare tempestivamente, in cooperzione con i Vigili del fuoco, principi di incendio, garantendo la prima messa in sicurezza delle aree e il pronto intervento degli operatori per lo spegnimento delle fiamme.