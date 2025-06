Lutto a Ottaviano, è morto il padre del sindaco

Si è spento questa mattina Luigi Simonetti, il padre del sindaco di Ottaviano Biagio Simonetti, dopo aver trascorso un lungo periodo si tempo in ospedale.

L’uomo, 77 anni, aveva accusato un grave malore diversi mesi fa, dopo che il sindaco, suo figlio, era stato minacciato da un venditore ambulante proprio fuori la sua abitazione. Alla vista di quella scena, infatti, lo shock è stato enorme e l’uomo ha avuto un malore che l’ha costretto in ospedale per mesi. Le sue condizioni purtroppo già critiche all’arrivo in ospedale, sono lentamente peggiorate in questo lungo periodo di degenza e proprio questa mattina ha esalato il suo ultimo respiro.

Le esequie saranno celebrate nella giornata di domani, martedì 1 luglio, nella chiesa di San Francesco di Paola di Ottaviano alle ore 12.

Intanto, il sindaco e la sua famiglia sono stati sommersi dai messaggi di cordoglio per la perdita del caro padre. I cittadini di Ottaviano hanno voluto mostrare la propria vicinanza al Primo Cittadino in un momento di tale sconforto: tanti i messaggi anche sui social media, sopratutto Facebook, canale di comunicazione molto utilizzato dal sindaco.

La Redazione de IlMediano si unisce al cordoglio della comunità.