Lavoro, Silvestro: occupati saliti di 30mila unità

“I numeri sull’occupazione in Italia continuano a premiare lo splendido lavoro del nostro Governo. Nuovo record anche nel mese di novembre, con il numero di occupati che è salito a ben 23.743.000 unità, con 30mila unità in più rispetto al mese di ottobre. Ma il dato che fa ben sperare è quello relativo al confronto con il numero degli occupati di novembre 2022, con circa 520mila unità in meno rispetto ad oggi. Un risultato che evidenzia le capacità di questo governo in termini di crescita occupazionale, altro importante punto del nostro programma elettorale”.

Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia e componente della commissione Lavoro di Palazzo Madama, Francesco Silvestro.