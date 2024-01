Somma Vesuviana, i nuovi orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) :“Da Lunedì 15 Gennaio, entreranno in vigore i nuovi orari di apertura al pubblico, degli Uffici Comunali”.

“Ampliamo e miglioriamo i servizi al cittadino. Da Lunedì 15 Gennaio gli uffici comunali saranno aperti il Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8 ininterrottamente, senza pausa, fino alle ore 14 e 45. Il Martedì, gli Uffici Comunali saranno aperti dalle ore 8 alle ore 17 e 30 con la sola pausa pasto dalle ore 14 alle ore 14 e 30. In questo modo si da la possibilità ai tanti cittadini che ne avevano la necessità di poter venire agli sportelli tutti i giorni, anche dopo le ore 14. Ricordo che prima gli sportelli chiudevano alle ore 14 con rientri pomeridiani il Martedì e il Giovedì. Le persone, non poche, non sempre potevano utilizzare il Giovedì pomeriggio per venire al Comune. Abbiamo dunque allungato l’orario di apertura spalmandolo su tutta la settimana, eliminando solo il rientro del Giovedì. La scelta è stata adottata dopo avere esaminato la necessità di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso una maggiore estensione dell’orario di ricevimento al pubblico, al fine di favorire un incremento della produttività ed efficienza nell’ambito lavorativo. Spesso agli uffici sono giunte richieste, anche verbali, di un allungamento dell’orario di lavoro, al di là delle fasce orarie tradizionali”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

