La scaramanzia non è più un tabu: il Napoli ripropone la maglia di San Valentino e batte la Cremonese

Nel testacoda del campionato tra Napoli e Cremonese, escono vincitori gli azzurri con un netto 3-0. Il copione del match è molto simile a quello di La Spezia, con gli ospiti che si chiudono in 11 dietro la linea della palla per contrastare la profondità degli attaccanti del Napoli e poi ripartire in contropiede. È dunque la giocata di un singolo che permette di sbloccare il risultato: Kvara recupera un pallone che un altro calciatore avrebbe lasciato sfilare in corner, si accentra e poi fa partire un destro affilato imparabile per Carnesecchi. Molto curiosa la statistica che vede protagonista il georgiano, che realizza il gol al 22º minuto nella partita della 22ª giornata nel giorno del suo 22º compleanno.

Conferma il suo buono stato di forma Lozano, che si rivela una spina nel fianco per la fascia sinistra della Cremonese con la sua imprevedibilità, alternando accelerazioni improvvise che lo portavano a crossare dal fondo e tagli verso l’interno. Ennesima prestazione monumentale per capitan Di Lorenzo, che ormai non si può considerare più solo un semplice terzino: si sta evolvendo in un calciatore totale, capace di ricoprire ogni zona del campo nel migliore dei modi in base alle situazioni di gioco.

Gli uomini di Spalletti sono sempre più lanciati verso la storia e ormai non sembra esserci più scaramanzia che tenga: in altri periodi difficilmente avremmo visto questa maglia (si spera di non rivederla più) dopo il suo esordio nella sciagurata eliminazione dalla Coppa Italia contro la stessa Cremonese. Il vento sta decisamente cambiando…