ISIS De’ Medici di Ottaviano, al via la progettazione dei lavori: 9 milioni di euro per sicurezza e innovazione

Adeguamento sismico ed efficientamento energetico grazie al programma “Scuola Viva”. Visita del vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo all’istituto De Medici

Parte ufficialmente la fase di progettazione degli interventi che interesseranno l’ISIS “De’ Medici” di Ottaviano, destinatario di un finanziamento di 9 milioni di euro nell’ambito del Programma regionale “Scuola Viva”. A curare l’intero iter di programmazione ed esecuzione dei lavori sarà la Città Metropolitana di Napoli, dopo l’incarico formale ricevuto dalla Regione Campania.

L’avvio del procedimento è stato annunciato dal vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo, che nella mattinata ha fatto visita all’istituto, accolto dal dirigente scolastico Vincenzo Falco, insieme ai tecnici dell’Ente. Un incontro che ha coinvolto docenti, personale scolastico e studenti, protagonisti nel mostrare le attività formative e laboratoriali che caratterizzano l’offerta educativa del “De’ Medici”.

Gli interventi previsti riguarderanno in particolare l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico della sede storica di via Zabatta, considerata un’eccellenza nel panorama dell’istruzione professionale. «Parliamo di un istituto di grande importanza non solo per Ottaviano ma per l’intero territorio vesuviano – ha sottolineato Cirillo – capace di formare competenze fondamentali per settori strategici come l’enogastronomia, il turismo e il distretto tessile-moda».

I lavori consentiranno di rafforzare strutturalmente l’edificio e di introdurre tecnologie e materiali innovativi, nel rispetto dell’impianto architettonico esistente. È prevista anche la riqualificazione delle cucine storiche, che saranno dotate di impianti moderni e funzionali, mantenendo l’identità che da sempre contraddistingue la scuola.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore regionale all’Istruzione Andrea Morniroli, che ha evidenziato il valore della sinergia istituzionale tra Regione Campania, Città Metropolitana e dirigenza scolastica: un lavoro condiviso che rafforzerà ulteriormente il “De’ Medici” come polo di riferimento per la formazione dei giovani talenti.

Fondato nel 1970 come sede coordinata dell’IPSAR “Cavalcanti” di Napoli, l’ISIS “De’ Medici” è la prima scuola alberghiera dell’area vesuviana. Oggi l’istituto offre un’ampia gamma di indirizzi, dall’enogastronomia all’accoglienza turistica, dall’industria e artigianato per il Made in Italy alla manutenzione e assistenza tecnica, con corsi diurni e serali per adulti. Attualmente conta circa 1.600 studenti, distribuiti su tre sedi, cui si aggiungono oltre 250 iscritti ai corsi serali.

Un percorso di crescita che negli ultimi anni ha visto anche l’inaugurazione di un nuovo plesso moderno e attrezzato, a conferma dell’attenzione riservata dalla Città Metropolitana alle strutture scolastiche. Con l’avvio della progettazione dei nuovi interventi, il “De’ Medici” si prepara ora a scrivere un ulteriore capitolo della sua storia, puntando su sicurezza, sostenibilità e qualità dell’offerta formativa.