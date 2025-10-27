Giovanni Barone: il giovane talento di Somma che sta conquistando il mondo del karting

II giovane talento campano che sta conquistando il mondo del karting!

Grinta, talento e tanta passione per la velocità: Giovanni Barone, numero di gara 119, è uno dei giovani piloti più promettenti del panorama kartistico italiano.

La sua avventura inizia a soli 12 anni, quando debutta nel campionato nazionale KRZ Championship, sorprendendo tutti con la sua velocità e costanza, fino a conquistare un brillante 3º posto assoluto nel 2023.

Nel 2024 Giovanni continua a crescere, passando al Rental Kart 2T nella categoria Rotax Junior, dove riesce a piazzarsi stabilmente nella top ten. Parallelamente, ottiene la licenza ACI Sport e approda al Team Di Poto con cui debutta nei Kart Racing nella competitiva categoria X30 Junior. Un percorso di crescita che gli regala il primo podio ufficiale: 3º posto nella tappa del Circuito di Casaluce (Caserta).

|| 2025 segna la sua definitiva consacrazione: Giovanni partecipa al Campionato Coppa Italia di Zona 5 – Campania ACI Sport, nella categoria

OKN-J, affrontando avversari di grande esperienza e dimostrando maturità, tecnica e velocità da vero professionista. A fine stagione conquista il titolo di Vicecampione Regionale Campania 2025, un risultato che conferma il suo talento e la sua determinazione.

Accompagnano il suo percorso sportivo, perché hanno sempre creduto in lui: Tramoter srl, c.r. srl, Casillo allestimenti srl, Genninponteggi srl, vi.mi. studio legale, Sorgente srl.

Ma la stagione non è ancora finita!

Ad attendere Giovanni ci sono tre appuntamenti imperdibili:

1. il Campionato a Squadre al Circuito del Sele di Battipaglia (22-24 novembre);

2. il prestigioso evento cittadino di Napoli sullo spettacolare Lungomare Caracciolo;

3. il Trofeo Senna al Circuito Internazionale Napoli di Sarno, uno degli eventi più attesi dell’anno.

Giovane, ambizioso e con una grande fame di risultati, Giovanni Barone è pronto a chiudere il 2025 in grande stile e a continuare la sua scalata nel mondo del karting professionale.

Un nome da tenere d’occhio, perché il futuro corre veloce… e porta il numero 119!