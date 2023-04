Incidente mortale ad Ottaviano, ragazzo perde la vita

Un gravissimo incidente si è verificato ad Ottaviano in via Cimitero poco fa. Un’auto guidata da un ragazzo originario di Castellammare ha impattato un muro e purtroppo il conducente è deceduto sul colpo. All’arrivo dei soccorsi purtroppo è stato subito dichiarato il decesso.

I carabinieri in questo momento sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro in cui pare siano coinvolte anche altre vetture con altrettanti feriti non in fin di vita. Sul posto sono presenti anche i vigili del fuoco che stanno estraendo il corpo del ragazzo dal veicolo che evidentemente è andato distrutto.