In giro per Ottaviano con auto rubata e targa straniera

Circola a bordo di un veicolo rubato con targhe false di nazionalità polacca e con telaio contraffatto. Gli Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato una 45enne di Ottaviano.

Nella mattinata odierna, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato una 45enne nolana, con precedenti di polizia, per riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli.

In particolare, gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Nola, durante un servizio all’uopo predisposto, in via Manzoni nel Comune di Ottaviano, hanno controllato una vettura con targhe polacche.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che le targhe erano false, il telaio contraffatto e che la vettura era stata rubata a Torre Annunziata nel luglio 2022; infine la vettura è stata sottoposta a sequestro