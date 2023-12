In casa droga e un laboratorio illegale per i fuochi, arrestati zio e nipote

Ercolano: Carabinieri impegnati nei controlli. In casa droga e un laboratorio illegale per i fuochi d’artificio. Zio e nipote in manette

I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno effettuato un servizio a largo raggio setacciando le strade della città. Diverse le perquisizioni domiciliari, specie nelle abitazioni delle persone sottoposte a misure restrittive. Durante le operazioni a finire in manette il 37enne già noto alle forze dell’ordine Ciro Lucarelli e suo zio che di anni ne ha 59 ed è incensurato.

I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove i 2 vivono e nella quale il 37enne è agli arresti domiciliari. Lucarelli è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio perché i militari durante la perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato 21 grammi di marijuana, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e la somma in contanti – ritenuta provento del reato – di 1.500 euro.

Nei guai anche lo zio ma per un altro reato. I Carabinieri, infatti, durante la perquisizione svolta in locali in uso al 59enne, hanno trovato 4 ordigni esplosivi artigianali e 94 fuochi pirotecnici. Rinvenuti e sequestrati anche diverso materiale per innesco e polvere da sparo per un peso complessivo che supera il chilo e mezzo verosimilmente utilizzati per preparare gli stessi ordigni. L’uomo dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplosivo.

Gli arrestati sono in attesa di giudizio.