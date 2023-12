A Mariglianella I Ditelo Voi e i laboratori di degustazione

Prosegue l’itinerario tra i comuni dell’Agro-Nolano delineato dal progetto “Storie di Cibo e Territorio”, dedicato alla riscoperta, anche in chiave di potenziale attrazione turistica, delle eccellenze gastronomiche e delle produzioni tipiche dei comuni di Brusciano, Castello di Cisterna, Marigliano, Mariglianella, San Vitaliano e Scisciano.

La nuova tappa sarà ospitata il 29 dicembre, a partire dalle ore 21.00, presso il Comune di Mariglianella, in Piazza Carafa. Protagonisti, questa volta, saranno i prodotti dell’orto, utilizzati come ingrediente principale del piatto che sarà offerto presso il laboratorio i degustazione allestito per l’occasione.

Abbinato alla degustazione non mancherà un momento di spettacolo e piacevole intrattenimento comico con il Cabaret del noto gruppo comico “I Ditelo Voi”, che si esibiranno presso la stessa location. Un altro imperdibile appuntamento, dunque, all’insegna del gusto e del divertimento. Il progetto gode del co-finanziamento da parte del POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.