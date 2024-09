Il poker è servito: il Napoli vola nel segno di Lukaku

Al rientro dalla sosta nazionali, il Napoli di Conte vince e convince: a Cagliari è 0-4, risultato perfezionato nel finale. Per gli azzurri è il terzo successo consecutivo in campionato, evento che non accadeva da febbraio 2023, nella fase cruciale del cammino verso lo scudetto.

Questo Napoli inizia a convincere soprattutto da un punto di vista caratteriale: la partita è per i primi 60/65 minuti difficile e sporca, ma la squadra mostra di essere capace di soffrire e di non mollare, pronta ad approfittare di eventuali errori avversari (puntualmente arrivati). La differenza poi l’ha fatta la qualità dei singoli, con un Meret in grande spolvero e un Lukaku che, seppur non ancora al top della condizione, già sta facendo vedere le sue qualità nelle sponde e nella difesa del pallone. Servono invece miglioramenti per quanto riguarda la fase di non possesso, con i due reparti di difesa e centrocampo spesso in balia degli inserimenti dei giocatori offensivi del Cagliari: in questo senso, in alcune partite potrebbe essere utile passare al centrocampo a 5 per fornire maggiore densità. La prossima settimana si andrà allo Stadium contro una Juve che non appare nel suo miglior momento di forma e sarà reduce dalle fatiche di Champions: bisogna sfruttare l’entusiasmo e la freschezza fisica per ambire al massimo risultato.