“Il Cammino Contadino dei Fedeli”: tra fede, sapori e tradizione a Somma Vesuviana

Un percorso a Somma Vesuviana all’insegna della fede e delle bellezze del territorio: Giuseppe Molaro e l’iniziativa “Il Cammino Contadino dei fedeli”.

Dopo il successo dei “4 ristoranti del borgo”, Giuseppe Molaro, proprietario del B&B “Relais al Borgo” di Somma Vesuviana, è pronto a lanciare un nuovo e affascinante progetto che inizierà a Pasqua: “Il Cammino Contadino dei Fedeli”.

Pensato sia per gli ospiti della struttura che per i turisti, il cammino si snoda lungo un itinerario ricco di storia, fede e sapori autentici del territorio. Il percorso prevede diverse tappe e momenti di degustazione, offrendo un’esperienza immersiva nella tradizione locale.

La partenza è fissata presso Santa Maria al Castello, per poi proseguire verso Grotta Gaveta. Seguirà una sosta gastronomica presso “Vesuvio Taste” da Mast’Alfonso, quindi la visita alla suggestiva Chiesa Collegiata. Il cammino continuerà con una tappa al Monaciello di Via Campana, per poi raggiungere la rinomata Tenuta Augusta, azienda vinicola del territorio. Il percorso si concluderà nello splendido Chiostro di Santa Maria del Pozzo.

Molaro si mostra entusiasta di questo nuovo percorso che mette in luce le bellezze e le eccellenze di Somma Vesuviana. L’iniziativa sarà disponibile su prenotazione, con un minimo di sei partecipanti. Un ringraziamento speciale va a Nicola D’Avino, ex presidente della Festa della Lucerna e attuale presidente della storica Paranza del 3 Maggio, per il sostegno al progetto.