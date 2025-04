Somma, al Montessori la Prima Giornata Nazionale dell’Ascolto dei Minori

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Prima Giornata nazionale dell’ascolto dei minori – Presentazione del progetto Modello di Rete Sociale per lo Sviluppo del Territorio

In adempimento all’articolo 3 della legge 4 luglio 2024, n. 104, il 9 aprile 2025 segnerà un momento storico con la prima celebrazione della “Giornata nazionale dell’ascolto dei minori”. Questa iniziativa mira a sensibilizzare e informare sull’importanza cruciale dell’ascolto delle persone minori, fondamentale per assicurare il pieno rispetto dei loro diritti.

Il diritto all’ascolto del minore, già sancito dall’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è un principio cardine che impegna gli Stati membri a garantire ai bambini e ai ragazzi la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero in ogni contesto decisionale.

In questo contesto, il prossimo 10 aprile presso l’auditorium “Biagio Auricchio” dell’Istituto Maria Montessori, si terrà il convegno di presentazione del progetto “Modello di Rete Sociale per lo Sviluppo del Territorio”. Questo progetto ambisce a promuovere una “Crescita inclusiva”, favorendo la connessione tra le istituzioni scolastiche e le realtà familiari.

L’evento prevede una serie di interventi e saluti istituzionali, tra cui il benvenuto del moderatore Antonio Granato, delegato territoriale ANMIC, e i saluti del Sindaco del Comune di Somma Vesuviana, Salvatore di Sarno. La Direzione generale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania sarà rappresentata dalla Responsabile di Misura Maria Somma.

Alle 11:30 sarà presentato il progetto da parte della Coop. OTD, con interventi di Pasquale De Rosa, Giovanni Furnari e Francesco Vuolo. L’evento si concluderà con un intervento dell’Assessore Regionale Lucia Fortini e del Coordinatore delle attività educative e didattiche, il Prof. Dott. Antonio Auricchio.

Tutti sono invitati a partecipare per contribuire con idee ed esperienze in questa importante iniziativa per il benessere e lo sviluppo dei nostri giovani.