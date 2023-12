I miti del Wrestling arrivano a Marigliano

Marigliano – Arrivano a Marigliano i miti del wrestling. venerdì 22 dicembre sarà tempo di salire sul ring allestito per l’occasione al Pala Napolitano di Marigliano. Il Campione dell’Unione Europea Flavio Augusto, il gigante Painkeeper, Max Peac, Flawey Queen sono solo alcuni dei nomi che allieteranno la serata organizzata dall’Asd Campionato dell’Avvocato.

Quella del Pala Napolitano sarà una manifestazione a scopo benefico-sociale, la società mariglianese ha partecipato ad un bando della città metropolitana per sport, cultura ed inclusione, dal titolo il wrestling contro il bullismo e da qui nasce l’evento, con i wrestler che interagiranno con il pubblico sul tema in questione.

Saranno inoltre raccolti giocattoli da portare ai bambini meno fortunati, per questo è possibile partecipare portando un dono nuovo o usato che sia che possa essere utile alla raccolta. Presenzierà alla serata il consigliere Domenico Esposito Alaia in rappresentanza della città metropolitana. Il tutto completamente gratuito.

Accorrete numerosi, dalle ore 20 venerdi 22 dicembre al Pala Napolitano, naturalmente con un giocattolo.