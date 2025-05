I cittadini di Pomigliano d’Arco in protesta contro la piattaforma di cemento

Pomigliano d’Arco- oggi domenica 4 maggio c’è stato un flashmob per ribellarsi riguardo la piattaforma di cemento da poco realizzata, definita anche “lapide” da alcuni.

Questa struttura è stata realizzata per pattinare, e la petizione nasce dalla presenza di una pista già esistente a pochi metri dalla villa che però è per uso sportivo ed è una concessione ad un privato, mentre questa sarebbe aperta a tutti e gratuita.

La piattaforma è stata voluta dall’Amministrazione comunale. Ci sono state opinioni contrastanti riguardo questo lavoro perché, in realtà, nella Villa Comunale, in particolare in quella zona, erano già presenti mattonelle e poche siepi. Dunque, già mancava spazio verde. La manifestazione serve infatti a promuovere più lavori che tutelino l’ambiente e soprattutto intervengano a favore del verde piuttosto che aggiungere altro cemento.

I partecipanti hanno portato come simbolo delle piantine e delle candele da porre sulla cosiddetta “lapide” e dei cartelloni i quali sono stati posti intorno alla piattaforma.