Giugliano, a fuoco la palazzina destinata a sei famiglie rom

In Via Palmentiello, a Giugliano in Campania, è stata incendiata la palazzina confiscata alla camorra che era destinata a sei famiglie rom.

L’episodio è accaduto nelle ultime ore e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per chiarire le cause dell’incendio e individuare i responsabili.

L’incendio è avvenuto a Giugliano, nella palazzina di Via Palmentiello, dove sarebbero dovute andare a vivere tra pochi giorni sei famiglie rom provenienti dal campo di Via Carrafiello. I contratti di locazione erano stati firmati ieri.

Sull’accaduto si è espresso il commissario prefettizio Carmine Valente: “Quanto accaduto è gravissimo e auspico che la magistratura faccia piena luce sulla vicenda. Mi auguro che le istituzioni continuino sul percorso di legalità e integrazione che abbiamo avviato”. Ha proseguito: “Va respinto con forza ogni tentativo di creare tensioni sociali o di distorcere la realtà, anche da parte di chi riveste ruoli pubblici”.

Ha poi ricordato che l’immobile, sequestrato alla criminalità organizzata, è stato assegnato al Comune dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati con l’obbligo di destinarlo alle famiglie rom per superare l’emergenza presente nei campi.