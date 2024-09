Strage di Saviano, un fiume di dolore per l’ultimo saluto

Sono stati celebrati questo pomeriggio i funerali delle vittime del crollo della palazzina a Saviano.

Le esequie si sono tenute nella palestra dell’istituto scolastico Ciccone e a dare l’ultimo saluto ai piccoli Giuseppe e Lia, alla mamma Vincenza e alla nonna Autilia si sono presentati in tantissimi, anche persone che non li avevano mai conosciuti. Altri, invece, hanno lasciato un dolce messaggio con un semplice post sui social.

È davvero un lutto cittadino, quello che ha colpito Saviano, che da giorni si è stretta attorno a questa famiglia colpita da un evento drammatico. Lacrime, preghiere, emozioni a non finire quelle di questo pomeriggio, accompagnate dalle parole del Vescovo della diocesi di Nola, Monsignor Francesco Marino.

Un pomeriggio davvero triste per i cittadini di Saviano e non solo, dopo questo tragico evento che ha riunito tantissime persone per dare l’ultimo saluto alle vittime.