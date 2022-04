Firenze: esce il nuovo singolo di Marco Mariconda

Con un ritornello dedicato alla città d’arte per eccellenza, torna in tutti i digital store Marco Mariconda, il cantautore che dalla penisola sorrentina, stavolta evoca le atmosfere e la vitalità del capoluogo toscano.

Un ritornello che rimane in testa su un tappeto sonoro dinamico e appropriato, fa di questo singolo uno fra i più orecchiabili della scena indie-pop.

Nelle note di presentazione Marco Mariconda spiega: “Scritto in un anno in cui ho vissuto a Firenze, il brano è la mia personale fotografia di quel territorio. Da un periodo di vita sentimentale e non, a dir poco invernale, gelido, pieno di solitudine, alle successive esperienze di vita “le mie lady, le avventure” che la città mi ha regalato. Questa terra piena di meraviglia, di cultura e ricca di gloriosi successi del passato ha riacceso in me anche il desiderio di riscatto lavorativo e musicale. La canzone è un grido, un richiamo al desiderio di ricercare la bellezza nelle esperienze di vita quotidiana e nell’arte, in uno spirito che ricorda un po’ quello fiorentino ai tempi di Lorenzo il Magnifico. Ispirato e molto affascinato dalla storia della famiglia dei Medici e dell’approccio all’arte di quel periodo storico che tanta bellezza ha regalato al nostro mondo”.

Musicista, fonico, tecnico del suono e Director del suo Recording Studio, Fade in, con splendida vista su Capri, realizzato con notevoli sacrifici, ha condiviso il palco con Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, La Maschera e ha fatto da open act ai concerti di vari cantanti e musicisti fra i quali James Senese, Massimo Di Cataldo e Serena Rossi.

Marco Mariconda esordisce nel 2003 come batterista degli Icelighters, diventa poi solista e vincitore di vari premi.

II suo primo singolo Così labile, con gli OH35, vede la luce nel 2010. Segue il singolo Per un giorno nel 2014. Produce poi il suo primo album intitolato Divenendo, che pubblica nel 2016.

Si divide fra concerti e produzioni varie, partecipando a molti festival nei quali è apprezzato finalista. Nel gennaio 2022 inaugura il suo nuovo percorso discografico con l’etichetta Soter e pubblica il singolo Assaporare te, pezzo dinamico ed elettronico grazie al quale ritorna a conquistare nuove attenzioni da parte di un pubblico più vasto.

Alle prese con la definizione del suo secondo album, Marco Mariconda è pronto a lanciare una serie di singoli durante quest’anno che finalmente potrebbe segnare il ritorno della musica dal vivo. É fra i pochi, infatti, che vanta una serie di concerti sin da questa primavera, le cui date sono state presentate sui propri canali social.