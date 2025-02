Festa del baccalà, Vesuvia Pro Loco non ci sta dopo le accuse

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Spettabile:

– Sig. Sindaco del Comune di Somma Vesuviana

– Assessore al Turismo Eventi

Volontariato ed Associazionismo

– UNPLI Provincia di Napoli

– UNPLI Regione Campania

– Ai Revisori dei Conti Vesuvia Pro Loco

Oggetto: Risposta alla lettera-denuncia in merito alla gestione attività

“Vesuvia Pro Loco Aps” inviata a firma dei sig:

Dott. Michele Rea

Prof. Alessandro Masulli

In data 20 gennaio 2025 è stata inviata una missiva, a firma del Dott. Michele Rea e Prof Alessandro

Masulli, all’attenzione del:

Sig. Sindaco di somma Vesuviana,

Assessore al Turismo Eventi Volontariato ed Associazionismo,

UNPLI Provincia di Napoli,

Unpli Regione Campania,

Revisori dei Conti Vesuvia Pro Loco,

in cui denunciano la pessima e illegale gestione dell’Associazione “Vesuvia Pro Loco” con particolare

riferimento alla “Festa dello stoccafisso e baccalà”, tenutasi nei giorni 25, 26 e 27 ottobre 2024.

I firmatari della stessa denunciano, inoltre, una serie di violazioni commesse “…dal gruppo

dirigente…”.

Premesso che, nonostante queste siano dinamiche interne all’Associazione, ci vediamo costretti a

rispondere alle illazioni dei nostri due Associati che tentano di metterci in cattiva luce, in modo

particolare proprio il sig. Michele Rea, Dottore Commercialista, che dall’alto della sua competenza

ha voluto indicarci il percorso da seguire sia per la gestione che per il ricevimento dei contributi come

verrà specificato di seguito.

E allora, i sottoscritti:

sig. Raffaele D’Avino – Presidente dell’Associazione Vesuvia Pro Loco,

sig. Antonio Iossa – Vicepresidente,

sig. Antonio Raia – segretario,

dichiarano quanto segue:

1. tutti gli eventi o manifestazioni programmati dall’Associazione vengono decise

dall’Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme statutarie, che ne

sviluppano la progettualità al fine di realizzare quanto sancito dall’ART 2 dello Statuto:

“…operare attivamente a favore dello sviluppo sociale e turistico del Comune di Somma

Vesuviana (NA) e svolgere la propria attività ai fini della promozione turistica e della

valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche e sociali del

territorio…”. Infatti, il “Festival dello Stoccafisso e Baccalà” non è stata una semplice “sagra”,

ma la fase conclusiva di un progetto di più ampio respiro dal titolo “Racconto Somma”, il cui

programma venne illustrato e presentato, a mezzo stampa, già nel maggio del 2024 e che ha

previsto la formazione di commissioni di lavoro interne all’Associazione per garantirne la

realizzabilità considerata l’enorme mole di lavoro;

2. l’affidamento e la gestione del food sono stati assegnati dalla “Commissione food”

dell’Associazione a ristoratori del settore della città di Somma Vesuviana e all’Istituto

Alberghiero di Ottaviano (NA). Inoltre, la Vesuvia Pro Loco si è avvalsa dell’ausilio di una

società di “Food Consulting” che ha fornito, con professionalità e competenza il proprio

contributo con idee e indicazioni, quali la novità del “Baccalab”, dando rilievo nazionale

all’evento;

3. il costo delle pietanze è stato stabilito dopo che il consulente ci ha fornito diverse analisi del

“Food cost” e dalla necessità, da parte dell’Associazione, di mantenere, in via preventiva, un

principio di pareggio delle uscite senza prevedere nessun utile, così come poi si è realmente

verificato. Sulla questione delle porzioni, abbiamo ricevuto qualche lamentela che è stata

surclassate dalla soddisfazione e dall’appagamento della bontà delle pietanze manifestate

dalla quasi totalità degli avventori;

4. gli incassi di denaro dovevano essere registrati da un esercente abilitato, ma per motivi suoi

personali non ha potuto ottemperare a quanto era già stato prestabilito in precedenza,

pertanto, gli incassi sono stati registrati, secondo le indicazioni stabilite dal dott. Michele

Rea, Commercialista, (che, insieme al Prof. Alessandro Masulli, all’epoca dell’evento erano

ancora membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Vesuvia Pro Loco”), come

“contributo festa”, cioè un aiuto destinato a fronteggiare le esigenze di gestione, ossia rivolta

alla copertura dei costi;

5. l’installazione dei tre registratori di cassa, voluti dal dott. Michele Rea, che ha istruito tutti i

“commessi di cassa” in merito all’uso della strumentazione, avevano la funzione esclusiva di

gestire rapidamente le code, nel senso che anziché scrivere a mano il contributo, questo

veniva praticamente stampato. Lo stesso dott. Michele Rea, che ci rassicurava con la sua

presenza nell’area casse per tutte e tre le serate, riceveva i contributi a nome della Vesuvia

Pro Loco;

6. la Vesuvia Pro Loco da tempo aveva fatto richiesta presso una banca in convenzione con le

Pro Loco dell’apertura di un Conto Corrente bancario, ma a causa della lunga burocrazia

documentale non si riusciva mai a concludere un contratto. Fu allora che il dott. Michele Rea,

considerata l’urgenza, ci indicò un Istituto bancario di sua conoscenza che, in brevissimo

tempo, ha provveduto all’apertura di un Conto Corrente Bancario. Inoltre, il Vicepresidente

dell’Associazione sottolineava al dott. Michele Rea, considerata la sua vasta esperienza, la

possibilità di ricevere pagamenti anche a mezzo POS, proposta questa che fu condivisa da

tutti gli aderenti all’Associazione. Con straordinaria rapidità e tempestività il dott. Michele

Rea acquistava, a nome della Vesuvia Pro Loco, un SUM UP, che veniva consegnato a mezzo

corriere alcuni giorni prima dell’evento nel suo ufficio. Successivamente lo stesso dott.

Michele Rea faceva richiesta ad un suo collaboratore di configurarlo ed associarlo al Conto

Corrente dell’Associazione, non riuscendoci per problemi tecnici;

7. il dott. Michele Rea e il Prof. Alessandro Masulli, hanno più volte richiesto la Convocazione

di un Consiglio Direttivo per discutere l’organizzazione, la gestione e le risultanze contabili

della “Festa dello stoccafisso e baccalà” con tutti gli annessi e connessi. A costoro è stato

risposto di pazientare il tempo necessario affinché si avesse la possibilità di raccogliere tutta

la documentazione necessaria per la rendicontazione, precisando che tutta la

documentazione sarebbe stata portata alla visione e considerazione dei Soci e dei membri

del direttivo, così come stabilito dallo Statuto, dopo averla sottoposta a soci commercialisti

dell’Associazione per una più accurata rendicontazione. Nonostante le motivazioni addotte,

i suddetti continuavano ad insistere per una convocazione del CDA sui temi che avevano

indicato. Allora il segretario dell’Associazione comunicava di attenersi alla norma statutaria

(art. 8.9 “Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno, o quando il

Presidente lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei

componenti il Consiglio Direttivo”). Intanto, in attesa della documentazione, il Presidente ha

convocato ben tre Consigli Direttivi a cui il dott. Michele Rea e il prof. Alessandro Masulli sono

risultati assenti ingiustificati e pertanto ai sensi dell’ART 8.10 dello Statuto – “I Consiglieri che

risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, decadono dalla

carica” – sono decaduti dalla carica di consiglieri del direttivo, ma restando comunque soci

ordinari;

8. la Vesuvia Pro Loco per i valori a cui si ispira, democraticità ed uguaglianza, considera i propri

associati “persone” e pertanto mira a garantire a tutti la partecipazione in un clima di

autentica fratellanza e rispetto reciproco, pertanto nessuna estromissione, come sostengono

il dott. Michele Rea e il prof, Alessandro Masulli, ma applicazione delle norme statutarie;

9. le convocazioni del Consiglio Direttivo, così come le Assemblee dei Soci non sono mai state

né finte, né camuffate, ma hanno rispettato tutte le procedure secondo l’art. 8.9 dello

Statuto: “…la convocazione deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario…”;

10. nessun nuovo membro è stato nominato nel Consiglio Direttivo.

Si precisa inoltre che la Vesuvia pro loco non si avvale più dal 2024 dei revisori legale dei conti,

in quanto, come prevede il nuovo regolamento art. 12, non è obbligatorio averli. Quindi in ottica

di un risparmio economico e visto che il flusso di soldi gestito dall’associazione è inferiore ai limiti

di legge, come da art. 31 del DL 117 del 2017, ha ritenuto opportuno non avvalersi più di tali

figure. Quindi ci dispiace che siano stati chiamati in causa anche dei professionisti che si sono

sempre resi disponibili per la nostra associazione. Va anche precisato che tali figure dovevano

essere nominate dall’assemblea e essere soci della stessa associazione, per tanto ricordiamo al

dott. Rea e prof. Masulli che con verbale 01/2022 del 10 maggio 2022, anche con il loro voto,

venivano nominati quali revisori il dott. Cimmino e la dott.ssa Aliperta, mentre il dott. Esposito

non risulta essere stato nominato. Infine il dott. Esposito non essedo socio ordinario, non

potrebbe nemmeno far parte dei revisori.

Infine,

ricordiamo al dott. Michele Rea e al Prof. Alessandro Masulli

che

nell’ultima seduta dell’Assemblea dei soci è stato affisso all’Albo della Vesuvia Pro Loco il

rendiconto illustrativo dei proventi e oneri di tutto l’evento della “Festa dello stoccafisso e

baccalà” secondo le norme di Legge;

il finanziamento della Regione Campania di Euro 50.000,00 ricevuto dal Comune per le attività

turistico tradizionale non è co-gestito dalla Vesuvia Pro Loco;

il dott. Michele Rea e il Prof. Alessandro Masulli non sono stati estromessi dal Consiglio Direttivo,

ma decaduti secondo l’ART. 8.10 e sono stati avvisati a mezzo raccomandata;

qualora fossero stati commessi degli errori, sono stati compiuti in buona fede e le critiche, se

costruttive, ci aiuteranno a migliorare le nostre azioni e rappresenteranno uno strumento

prezioso nel nostro processo di crescita. Ma ribadiamo che il percorso che è stato seguito è stato

indicato dal dott. Michele Rea.

Somma Vesuviana, lì 08/02/2025

I sottoscritti

Raffaele D’Avino

Antonio Raia

Antonio Iossa