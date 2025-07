Scatta pulizia straordinaria a Pontecitra

Riceviamo e pubblichiamo

“Abbiamo ripulito un’area che in alcuni punti era diventata una discarica a cielo aperto. Ma nessuna amministrazione può farcela da sola: serve il rispetto delle regole da parte di tutti. Chiedo ai cittadini di unirsi a questo sforzo collettivo per tutelare il decoro, la salute e la vivibilità della nostra città”.

Lo ha dichiarato il sindaco Gaetano Bocchino in merito all’intervento di pulizia straordinaria realizzato nel quartiere di Pontecitra, dove erano stati abbandonati rifiuti ingombranti e materiali di ogni genere, persino in prossimità di un’area giochi per bambini.

L’operazione si inserisce in un programma più ampio di tutela del territorio e di contrasto all’inciviltà messo a punto dall’amministrazione comunale con gli assessori al decoro ed all’igiene urbana ed alla polizia municipale Luigi Amato e Antonio Allocca.

Strategica, pertanto, è l’attività di videosorveglianza urbana, coordinata dalla Polizia Locale, diretta dal comandante Emiliano Nacar.

Sono attualmente operative oltre 60 telecamere e 10 lettori targa ad alta risoluzione, posizionati nei punti strategici, tra cui le aree di Pontecitra e zona PIP. Questi strumenti consentono di monitorare i veicoli in transito, rilevarne gli orari e acquisire dati utili all’individuazione dei responsabili di abbandoni illeciti.

A poche ore dalla conclusione dell’intervento, le telecamere hanno registrato nuovi episodi di sversamento nella stessa zona. Grazie alle immagini sarà adesso possibile risalire ai responsabili e far scattare le denunce.

Il monitoraggio del territorio avviene attraverso una control room dedicata, recentemente inaugurata, che consente un’osservazione continua e puntuale. Un presidio tecnologico che funge da deterrente contro i reati ambientali e predatori, e rappresenta un efficace supporto alle indagini delle forze dell’ordine. “Ecco perché – evidenza il primo cittadino – puntiamo ad implementare ulteriormente il servizio utilizzando appieno la control room ed aumentando il numero degli occhi elettronici soprattutto nelle zone più sensibili del territorio comunale”.

Nei mesi scorsi, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha visitato Marigliano e ha potuto visionare direttamente la centrale operativa, cuore di una attività che è in linea proprio con il suo appello per favorire il rafforzamento del monitoraggio degli sversamenti, in particolare nelle aree più esposte.

“Contrastare l’abbandono dei rifiuti – ha concluso il sindaco Gaetano Bocchino – significa difendere il territorio, tutelare i cittadini onesti e non vanificare il lavoro di chi ogni giorno si impegna per il bene comune. Chi trasgredisce va perseguito con fermezza, senza sconti. Marigliano merita rispetto, e noi continueremo a lavorare per garantirlo”.