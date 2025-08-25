Far west a Pontecitra, spari contro 2 ragazze in auto: centrata 20enne

MARIGLIANO – Un inseguimento in piena notte si è concluso con spari e sangue a Pontecitra. Vittima, una ragazza di 20 anni, ora ricoverata in ospedale con una ferita da arma da fuoco.

Tutto è cominciato mentre la giovane si trovava su una Panda insieme a un’amica. Una moto si è avvicinata al veicolo: il conducente, il volto celato da un casco integrale, ha ordinato di fermarsi. Alla vista dell’arma, la conducente ha preferito premere sull’acceleratore.

Il motociclista ha reagito inseguendo l’auto e sparando due colpi. Uno ha infranto il finestrino, ferendo la passeggera alla gamba. Soccorsa e portata all’ospedale del Mare, la ventenne dovrà affrontare un’operazione per rimuovere il proiettile.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti immediati. La Polizia Scientifica, intervenuta per i rilievi, ha confermato la presenza di vetri rotti e sangue sul sedile anteriore. L’ipotesi di una rapina è tra quelle al vaglio, ma il gesto violento e sproporzionato fa pensare anche ad altre piste. Gli investigatori contano sulle telecamere di sorveglianza per identificare il responsabile.