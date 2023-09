Estorsioni del clan, 2 fermati dai carabinieri dopo indagine-lampo della Dda

AFRAGOLA – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Afragola hanno tratto in arresto in flagranza una persona e dato esecuzione ad un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia a carico di un’altra persona, in quanto gravemente indiziate del reato di estorsione in concorso, aggravata dal cd. metodo mafioso.

In particolare, l’attività di indagine scaturiva dalla denuncia presentata ai Carabinieri da un imprenditore di Afragola.

I provvedimenti eseguiti sono misure pre-cautelari, disposte in sede di indagini preliminari, che saranno trasmessi al giudice per la convalida e l’emissione di ordinanze cautelari, avverso le quali sono ammessi mezzi di impugnazione.

I destinatari dei suddetti provvedimenti sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.