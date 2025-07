Esplosione a Torre, Diego non ce l’ha fatta: morto l’uomo estratto dalle macerie

Le condizioni dell’uomo estratto dalle macerie sono improvvisamente peggiorate fino alla morte

L’uomo di 64 anni che era stato estratto dalle macerie, causate dal crollo di uno stabile a 3 piani, a seguito di un esplosione avvenuta in un appartamento posto a ridosso di tale stabile, è deceduto.

L’uomo, Diego Olimpiade, era stato estratto vivo, ma ferito, dopo il crollo a seguito di un’esplosione causato con ogni probabilità da una fuga di gas.

Le sue condizioni non hanno destato preoccupazione dato che non erano apparse gravi.

Ciò nonostante, il suo quadro clinico nel pomeriggio era peggiorato fino alla morte.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’esplosione. Indagano sul caso i carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

(Frame tratto da video Metropolis)